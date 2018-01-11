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﻿帝柏海灣三房月租三萬

2018-01-11 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站帝柏海灣3座中層B室，面積668方呎，3房間隔，望園景，以約3萬元租出，呎租44.9元，據悉，新租客於中環上班，業主於00年9月以約397.3萬元購入上述單位，現享回報約9.1厘。

　　Q房網高級營業經理黃少雲表示，黃竹坑珍寶閣低層J室，面積413方呎，屬2房間隔，望海景，獲租客以1.4萬元租入，呎租約為34元，據了解，原業主於00年7月以150萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報高逾11厘。

　　祥益分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居3座低層B室，面積633方呎，3房間隔，以1.08萬元租出，呎租為17.1元。
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