﻿屋苑錄用家市價承接

碧濤花園三房950萬沽
利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇稱，將軍澳新寶城2座低層F室，面積548方呎，屬3房間隔，望山景，買家為同區用家，成交價820萬元，呎價14964元，據了解，原業主於02年以185萬元買入，現轉手帳面獲利約635萬元。
世紀21北山客戶經理楊詠詩表示，北角富雅花金桃閣高層D室，面積450方呎，2房間隔，望街景，獲區外上車客以748萬元承接，呎價16622元，屬市價水平。原業主於97年以310萬元購入，帳面獲利438萬元。
美聯營業經理梁葦姮表示，大埔八號花園1座高層10室，面積431方呎，兩房間隔，以約490萬元易手，呎價11369元，原業主於06年以約110萬元購入，帳面獲利約380萬元。
大埔八號花園呎價1.1萬
世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，黃大仙富祐大廈高層H室，面積239方呎，1房間隔，望開揚景，以359萬元承接，呎價15021元。原業主於13年以230萬元購入，帳面獲利129萬元。
中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊美湖居2座低層F室，面積441方呎，兩房間隔，以438萬元沽出，呎價9932元，原業主於06年以98.8萬元購入，帳面獲利339.2萬元。