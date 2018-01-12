﻿愉景新城每呎30.7元承租

世紀21亞洲分行經理利宏基表示，灣仔修頓大廈高層F室，面積396方呎，以每月1.6萬元租出，呎租約40.4元。
美聯高級營業經理周錦輝表示，奧運站柏景灣10座高層E室，面積471方呎，屬2房間隔，景觀開揚，以2.2萬元租出，呎租約46.7元，業主於09年以約370萬元購入，回報率約7.1厘。
香港置業首席聯席董事文愛玲表示，大角咀利奧坊．曉岸2座中層H室，面積252方呎，1房間隔，望市景，以約1.4萬元租出，呎租約55.6元。業主於15年以約458.6萬元購入上述單位，現享回報約3.7厘。
繼五歲女童「臨臨」遭父母虐殺後，本港連日來再揭多宗懷疑虐兒個案。昨午兩名社工往旺角探望一對曠課甚久的小姊弟，惟母親一直拒絕讓兩人進屋，社工報警，警方到場破門而入，屋內屎尿滿地，惡臭薰天，男童在寒冷天氣...
2018-01-12
國際連鎖酒店萬豪酒店，在其官方網頁上的「國家」一列選擇中，出現香港、澳門、台灣以及西藏四個地區，被內地網民發現，惹起輿論熱議。雖然萬豪已發出聲明致歉，並表示會更新網頁，但上海監管部門周二表示，萬豪因涉嫌違反內地法規，將立案調查。 在網友圍攻下，萬豪集團雖已發佈道歉聲明，但事情並不就此化解。上海市黃浦區人民政府新聞辦官方微博前日發放消息，因萬豪國際酒店的行為涉嫌違反《中華人民共和國網絡安全法》和《中華人民共和國廣告法》有關規定，上海市黃浦區市場監管局，已對酒店集團予以立案調查。 另外，上海市黃浦區人民政府新聞辦表示，當局約談了萬豪酒店管理公司上海負責人及萬豪國際集團大中華區負...
2018-01-12
美國總統特朗普周三與南韓總統文在寅通電話時表示，他願意持開放態度，與北韓進行會談。特朗普表明，只要南、北韓保持對話，美國便不會向北韓採取軍事行動。 美國有線新聞網絡（CNN）引述白宮新聞秘書桑德斯說，文在寅在電話中向特朗普講述南、北韓日前進行會談的成果。他感謝特朗普發揮具有影響力的領導能力，令到南、北韓會談實現。桑德斯說：「兩位領袖強調繼續向北韓領袖金正恩的政權施加最大壓力的重要性。對於美國和北韓會否在適當時候和合適情況下舉行會談，特朗普表示他會持開放態度。」 特朗普在電話通話中說：「我希望你（文在寅）讓他們（北韓）知道，只要南、北韓持續進行會談，絕對不會有軍事行動。」特朗...
2018-01-12
自港鐵觀塘線伸延至黃埔後，該區出入更為便捷，附近一帶樓市亦被看高一線，這次為大家介紹的放盤位於紅磡摩天豪宅海名軒，實用面積1580方呎，單位布置豪華，用上不少鏡面裝飾，令原已寬敞的大廳空間感更強，大廳...
2018-01-12
滙控（005）再發揮升市火車頭角色，拉動港股上升，恒指反覆升46.67點收市，報31120.39點，再創13連升的最長連升紀錄，累積大升1886.3點，收市再創逾十年新高，成交金額縮至1288.2億元，國企指數收12295.52，升0.05%。 美股三大指數周四初段靠穩，杜指曾近一百點，再創新高水位見25468點，標指和納指亦報升。達美航空出爐的上季業績勝預期，加上油價造好，大市在能源和工業股帶動下向好。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25513點，升144點；納斯達克指數報7198點，升44點。 新創建（659）在收市後配售1.7億股首都機場（694），每股配售價介...
2018-01-12
拜仁慕尼黑歇冬前已於德甲遙遙領先，不過休戰期間沒有怠慢，踢了兩場友賽更全部大勝，顯示出理想狀態。今晚聯賽重燃戰火，該隊作客仍可望乘勇擊敗防守難言穩健的利華古遜，客勝可期。 （有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周六凌晨3:30直播） 歇冬前，拜仁在榜首領先次席的史浩克04十一分，今仗前亦進行了兩場友賽寓賽於操，先後作客6:0大炒卡塔爾球隊多哈艾阿里、主場5:3擊敗德丙的桑尼賀夫哥沙柏。老將列貝利上仗連中三元盡顯勇態，京士利高文、湯馬士梅拿及新加盟的辛度華拿等將領亦有斬獲，今晚有力助球隊延續去年年底各賽事六連勝強勢。 利華防線「穿窿...
2018-01-12
做家務最緊要快夾妥，就如洗衫，一家大細又厚衣又校服又牀單，有時為避免染色，只好分兩機洗，所需時間不少。LG剛推出TWINWash洗衣機，索性將兩部洗衣機合併，用家可根據需要分開或同時使用，省時方便。 ...
2018-01-12
26歲嘅「宇宙漿」鄧紫棋(G.E.M.)，自去年被揭同高大造型師男友Mark Ngai拖手遊日本東京後，一直和男友寓工作於拍拖，幸福日日見。其後，Mark大方晒出為G.E.M.慶生嘅照片，又喺網誌大晒...
2018-01-12
香港出生率下跌，人口老化，基層勞動力短缺，不少僱主請人難，經常皺眉頭。昨天統計處發表內地來港新移民的中期人口統計報告，持單程證來港人士呈持續減少趨勢，鑑於情勢，部份人士不應再一味質疑每天一百五十個單程證配額的制度，而政府須作長遠部署，研究推出更多樣化的吸引移民政策，以補救勞動人力不足的問題。 現時單程證配額為每日一百五十個。統計處指出，去年來港定居未足七年的內地人約有十六萬五千人，較十前年大跌兩成三。長期以來，單程證新移民多屬基層人士，他們來港後多從事基層工種，成為市場的生力軍，紓緩了本港勞動力不足。然而，一百五十個配額實施多年，南下來港與家人團聚的內地人正持續減少，他們補...
2018-01-12
早前因下背部受傷而暫停策騎的見習騎師黃皓楠已恢復策馬進行操練，並已獲醫生證明無恙，可於今日的沙田試閘中策騎。至於黃皓楠何時可以恢復策騎出賽，馬會將於適當時間再作公布。 馬場浮世繪
2018-01-12