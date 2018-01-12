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﻿愉景新城每呎30.7元承租

2018-01-12 列印
　　二手再錄市價租務個案，世紀21（荃灣）市務推廣經理宋曉軍表示，荃灣愉景新城9座中層A室，面積652方呎，以每月2萬元租出，呎租約30.7元。

　　世紀21亞洲分行經理利宏基表示，灣仔修頓大廈高層F室，面積396方呎，以每月1.6萬元租出，呎租約40.4元。

　　美聯高級營業經理周錦輝表示，奧運站柏景灣10座高層E室，面積471方呎，屬2房間隔，景觀開揚，以2.2萬元租出，呎租約46.7元，業主於09年以約370萬元購入，回報率約7.1厘。

　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，大角咀利奧坊．曉岸2座中層H室，面積252方呎，1房間隔，望市景，以約1.4萬元租出，呎租約55.6元。業主於15年以約458.6萬元購入上述單位，現享回報約3.7厘。
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