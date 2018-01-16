﻿深灣9號大廳寬敞 向南享全海景

深灣9號坐落香港仔海旁，為區內少數享有南港島線便利的住宅。屋苑由分層大廈及洋房組成，提供多款複式及大碼單位，全數享有深灣遊艇會開揚海景。是次介紹其中一個4房雙套中層單位，裝潢優雅簇新，向南享全海景，優美怡人。



深灣9號位於香港仔惠福道9號，由6座分層大廈及11座洋房組成，共提供411伙單位，戶戶向南享海景，賣點鮮明。分層大廈由實用面積595方呎1房複式，至1949方呎4房大戶均有供應，另設少量2000方呎以上特式豪宅。



屋苑設有豪華會所，包括室內外泳池、 桌球室、影音室、健身室、天幕宴會廳等，加上毗鄰深灣遊艇會及香港仔網球場，休憩設施相當豐富。交通方面，由屋苑步行至港鐵黃竹坑站只需10分鐘，屬香港仔少數能享受南港島線便利的住宅；附近亦有巴士總站，非常方便。



是次為大家走訪的中層單位面積達1650方呎，屬深灣9號4房雙套標準單位。方正大廳佈局簡單分明，附設開揚露台及玻璃門，向南外望遊艇會全海景，亦可飽覽鴨脷洲沿岸景致，大廳以簡單白牆襯木地板，置有紫色大型沙發及6座位木餐桌，更有餘裕添置多個大櫃，美觀實用；配合大窗及露台採光，引海景入室，休閒寫意。



4房雙套連1車位



單位4間睡房均方正寬敞，全部鋪設原裝木地板，典雅耐用，承接大廳。主人套房可輕鬆佈置雙人大牀、衣櫃及書桌，並設偌大窗戶，外望開揚海景，光猛通爽。其餘睡房亦可容大型寢具，配備多扇海景大窗，自然光充足。獨立廚房呈長方形，設有兩邊煮食櫃枱、多個爐頭及廚櫃，並有通風窗及工作平台，設備齊全。浴室以雲石打造，套廁設淋浴間及按摩浴池；客廁配浴缸，豪華舒適。



上述單位為深灣9號6座中層B室，實用面積1650方呎，採4房2廳連2套房間隔，連露台及工作平台，另設1貯物房及1工人套房。業主現叫價6200萬元連1車位放售，實用呎價37576元。