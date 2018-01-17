﻿薄扶林豪宅成交偏軟 造價屢創新高

長假期不少業主及買家都會出外旅行，暫緩睇樓，薄扶林豪宅亦因此交投偏軟，今年1月至今暫時只有1宗貝沙灣成交，而去年12月全區亦只得6宗沽售，但造價仍屢創新高。如碧瑤灣及貝沙灣於去年12月平分秋色，各錄3宗買賣，當中更有碧瑤灣低層3房單位呎價首見2萬元以上。而老牌豪宅美景臺則已連續2個多月未破蛋。



美聯物業高級營業經理莫穩兒透露，近月有不少人趁聖誕及新年長假期外出旅行，睇樓人數因此大減，薄扶林二手豪宅亦自去年12月中旬起交投轉靜。去年12月份全區僅得6宗沽售，新年後1月至今亦只錄1宗成交。雖然成交量少，但造價仍向上，碧瑤灣及貝沙灣更分別於上月及本月錄得破頂成交。假期後睇樓人流已陸續回升，買家查詢及問價等反應不俗。



碧瑤灣3房2600萬連車位易手



以區內指標屋苑碧瑤灣為例，屋苑於本年1月迄今暫未錄得成交；去年12月有3宗沽售，平均實用呎價19496元。莫穩兒續指，當中37座低層單位，實用1296方呎，3房1套間隔，於上月以2600萬元連1車位易手，實用呎價達20062元，首破屋苑同類單位呎價2萬元關口。同類單位之前叫價一般僅2500萬元以下，但最近放盤業主已參考上述成交，調高同類叫價至2600萬元起。對上一宗同樣1296方呎的40座高層單位，於去年9月造價亦只有2370萬元。而一個成交於9月的1334方呎連天台特色單位，造價亦不過2460萬元。



碧瑤灣於上月另有一宗4房豪宅成交，為47座中層單位，實用2488方呎，原業主以4980萬元連1車位高價沽出，實用呎價達20016元。成交單位附7.5萬元租約，租期至本年7月份止。原業主本身開價4700萬元企硬放盤，後來參考11月份，同面積45座中層單位，連1車位以4990萬元售出的成交，調高叫價至5000萬元，經議價後再象徵式微價減20萬元獲承接。11月份亦有另一宗2488方呎4房單位成交，為48座低層單位，僅以市價4050萬元連1車位沽出，實用呎價16278元。碧瑤灣現時約有77個放賣盤，平均實呎叫價18500元，當中2房及3房單位數量相若，有34伙連租約放售。目前2房入場費1500萬元，3房入場費2550萬元，4房入場價達4250萬元。



中原地產高級資深區域營業經理王漢聰表示，薄扶林豪宅於12月聖誕假前開始交投放慢，業主及買家大多外出旅遊，睇樓冷清；但新年後睇樓人流已逐漸回復正常。當中只有大型豪宅屋苑貝沙灣於本年1月份首星期破蛋，本月至今暫錄1宗沽售，為一個實用1359方呎的1期2座中層B室以賣公司形式易手，市傳造價4550萬元連1車位，實用呎價達33481元。



貝沙灣放盤近200伙



對上同類頂價錄於去年11月份，有一個1377方呎的2期7座低層B室，以4230萬元沽出，實用呎價30719元。而一般同類3房單位每方呎市價只有約27000元，例如一個於去年12月成交的4期7座高層C室，實用1053方呎，造價2848萬元，實用呎價27047元。



回顧去年12月份，貝沙灣共獲3宗成交，全屬分層標準單位，平均實用呎價25999元。屋苑現時約有184個放賣盤，標準分層單位平均實呎叫價近32000元，當中以3房為主，有100伙連租約放售。目前貝沙灣入場費由1200萬元起，採1房間隔；2房入場單位則叫價1480萬元起，3房入場費2600萬元，4房入場價由3800萬元起。洋房放盤則有7個，入場費2.15億元。



美景臺暫未錄沽售



王漢聰另外提到，金粟街及碧荔道一帶相當冷清，於去年12月至今未錄沽售。至於美景臺最近成交更錄於10月份，月內只得1宗成交，為一個中層J室，實用2311方呎，造價4750萬元連1車位，實用呎價20554元。美景臺現時只有10個放賣盤，全部4房設計，平均實呎叫價20000元，入場費3800萬元連1車位。