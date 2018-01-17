﻿傲瓏最高呎價7.1萬

荃灣新盤愛炫美，獲一組買家以4881.1萬元，連購2個4房單位，分別為3A座高層A及B室，面積共2324方呎，平均呎價21003元。長實地產投資董事郭子威表示，計畫短期上調該盤3房戶售價15%。
啟德龍譽則加推18伙於周六發售，同時亦已公布銷售安排，並以先到先得形式發售。嘉華旗下啟德嘉匯，昨更新價單，把部分單位提價，當中包括7座1樓A室，面積726方呎，原先定價1903.6萬元，最新定價1998.8萬元，升幅5%，呎價則增至27532元。
中信泰富旗下何文田KADOORIA加推2伙於周六招標。
由恒基及新世界合作發展的元朗尚悅．方，昨以招標形式沽出低層G室，面積210方呎，以約378.1萬元易手，呎價18005元，單位原先以約345.126萬元沽出，買家其後撻訂。
資深投資者盧華旗下、維達創建發展的長沙灣AVA 61，市場指，剛沽出1伙，為低層連平台特色戶，面積232方呎，另連1415方呎平台，以約688萬元易手，呎價29655元，創長沙灣區呎價新高。由AG Asia及興勝創建合作精心發展的沙田MOUNT VIENNA，興勝項目管理董事周嘉峯表示，目前已沽出6伙，同時昨更新價單，將3樓A室提價2.2%，呎價則增至27964元。