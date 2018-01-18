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﻿屋苑錄用家市價入市

2018-01-18 列印
■市況向好，二手再錄用家市價承接個案。
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　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原市務經理吳楚興表示，東涌映灣園11座高層H室，面積932方呎，3房連套房間隔，以930萬元易手，呎價9979元，屬市價，買家為換樓客，原業主於08年以464萬元購入，帳面獲利466萬元。

映灣園三房930萬沽

　　美聯首席高級營業經理黃家樂表示，馬鞍山聽濤雅苑9座高層B室，面積788方呎，屬3房間隔，享海景，以約986萬元承接，呎價12513元，原業主於98年11月以約758.3萬元購入上址，現沽出帳面獲利約227.7萬元。

　　香港置業首席高級營業經理趙美霞表示，長沙灣One New York高層A室，面積350方呎，1房間隔，望樓景，以560萬元易手，呎價16000元，原業主於10年以約277.7萬元購入，是次轉售帳面賺約282.3萬元。

　　利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣翠怡花園6座低層B室，面積365方呎，經議價後以525萬元獲用家承接，呎價14384元，據了解，原業主於13年11月以約320萬元購入，帳面獲利約205萬元。

翠怡花園呎價1.44萬

　　世紀21柏宇執行董事黃學宇表示，大埔帝欣苑1座中層A單位，面積1089方呎，為2房間隔，以1188萬元連車位易手，呎價10909元。

　　祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天富苑C座高層8室，面積650方呎，3房間隔，獲區內首置客垂青，以430萬元（居二市場價）購入作自住，呎價為6615元，屬市場價成交，原業主於01年以約96.1萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約333.9萬元。
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