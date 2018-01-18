﻿屋苑錄用家市價入市

正在南美洲訪問的教宗方濟各，當地時間周二在智利首都聖地亞哥一個公園內主持大型彌撒，對智利天主教會神職人員涉及性侵犯醜聞，感到傷痛和羞恥。教宗期望得到公眾和受害人的原諒。 教宗方濟各主持彌撒時表示：「我來到這裏，對教會內一些神職人員對一些兒童造成無可補救的傷害，表達我的傷痛和羞恥。我和我的弟兄主教，要求大家寬恕，並盡一切努力支援受害人，而我們也作出承諾，不容許此類事情再發生。」 感傷痛及羞恥 教宗稍後在聖地亞哥的梵蒂岡使館中和一些性侵受害人見面，安慰他們，並和他們一起祈禱。過去一周，智利國內有八間教會因為這些性醜聞而受到攻擊。 周二舉行露天彌撒期間，約有二百名示威者企圖強行闖...

2018-01-18