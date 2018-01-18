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﻿天晉一房月租1.65萬

2018-01-18 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯聯席區域經理鄧文德表示，將軍澳天晉6B座中層F室，面積368方呎，1房間隔，景觀開揚，以1.65萬元租出，呎租約44.8元。

  業主於16年4月以約455.05萬元購得，按現水平租金計，回報率約4.4厘。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門富健花園7座低層E室，面積431方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，月租1.05萬元，平均呎租為24.4元。

　　Q房網高級營業經理何鎮宇表示，鴨脷洲海怡半島26座中層H室，面積736方呎，3房間隔，獲租客以2.8萬元租入，呎租為38元，據了解，業主於95年4月以428萬元購入上述單位，租金回報約7.9厘。
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