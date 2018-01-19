﻿屋苑錄用家議價承接

城中駅呎價1.5萬沽
中原高級分行經理朱偉雄表示，青衣盈翠半島1座中層C室剛，面積756方呎，3房連套房間隔，望海景，剛以1280萬元易手，呎價16931元。原業主於04年6月以400萬元買入單位，持貨13年多，帳面獲利880萬元。
利嘉閣分行經理史家樑稱，奧運站君滙港3座高層H室，面積482方呎，採兩房設計，望市景，議價後以870萬元易手，呎價18050元，據了解，原業主於07年3月，以約328萬元買入單位，現轉手帳面獲利約542萬元。
世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角半山富麗園A座高層連天台戶，面積660方呎，3房間隔，連天台約400平方呎，望山景，獲區內用家以1400萬元連車位承接，呎價21212元。據了解，原業主於14年12月以1130萬元購入，持貨4年至今沽售，帳面獲利270萬元。
將廣兩房「七球」易手
世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山迎海‧星灣21座中層E室，面積498方呎，2房2廳間隔，望樓景，以750萬元沽出，實呎價15060元，屬市價水平。
中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳廣場7座中層B室，面積441方呎，採兩房間隔，議價後以700萬元易手，呎價15873元。