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﻿屋苑錄用家議價承接

2018-01-19 列印
■將軍澳城中駅3房單位商議後以975萬元易手，呎價約15000元。
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  據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接，美聯營業經理李佳明表示，將軍澳城中駅9座高層A室，面積650方呎，3房間隔，商議後減價23萬元，以975萬元易手，呎價15000元。原業主於12年斥資約609萬元購得，是次轉手帳面獲利約366萬元。

城中駅呎價1.5萬沽

　　中原高級分行經理朱偉雄表示，青衣盈翠半島1座中層C室剛，面積756方呎，3房連套房間隔，望海景，剛以1280萬元易手，呎價16931元。原業主於04年6月以400萬元買入單位，持貨13年多，帳面獲利880萬元。

　　利嘉閣分行經理史家樑稱，奧運站君滙港3座高層H室，面積482方呎，採兩房設計，望市景，議價後以870萬元易手，呎價18050元，據了解，原業主於07年3月，以約328萬元買入單位，現轉手帳面獲利約542萬元。

　　世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角半山富麗園A座高層連天台戶，面積660方呎，3房間隔，連天台約400平方呎，望山景，獲區內用家以1400萬元連車位承接，呎價21212元。據了解，原業主於14年12月以1130萬元購入，持貨4年至今沽售，帳面獲利270萬元。

將廣兩房「七球」易手

　　世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山迎海‧星灣21座中層E室，面積498方呎，2房2廳間隔，望樓景，以750萬元沽出，實呎價15060元，屬市價水平。

　　中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳廣場7座中層B室，面積441方呎，採兩房間隔，議價後以700萬元易手，呎價15873元。
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