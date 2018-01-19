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﻿嘉湖兩房月租1.08萬

2018-01-19 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊景湖居6座中層E室，面積446方呎，2房間隔，以1.08萬元租出，呎租24.2元，業主於06年10月以120萬元購入，回報約10.8厘。

　　香港置業首席分區董事陳偉宗表示，牛頭角淘大花園L座低層6室，面積357方呎，2房間隔，望市景，議價後以1.4萬元承租，呎租39.2元，業主於01年6月以約115萬元購入上述單位，租金回報約14.6厘。

　　Q房網營業經理尹細安表示，新元朗中心1座中高層C室，單面積466方呎，屬2房2廳間隔，望開揚景，以1.31萬元租入，呎租為28.1元，據了解，原業主於11年7月以285萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約5.5厘。
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