﻿翡翠花園柔和客廳清雅怡人 天台景致開揚

大埔公路近吐露港段一帶，具備前臨港灣及背近郊野公園的地利優勢，為不少名人聚居。其中翡翠花園現有高層連天台單位放售，實用面積959方呎，間隔採3房連1套房間隔，享連綿綠山及海天一色的一線景觀，讓住客可時刻與自然為伴。



位於大埔公路大埔滘段的翡翠花園，屬區內老牌豪宅屋苑，由40座洋房及9座分層大廈組成，提供284個單位。屋苑為住客提供消閒娛樂設施，如泳池、壁球場、健身室、桌球室、籃球場、網球場、燒烤場等；另設有居民穿梭巴士往來港鐵大埔墟站，旁有新達廣場，設有酒樓、餐廳等店舖。是次為大家介紹翡翠花園其中一個高層山海雙景單位，附有時尚簇新裝潢。



閒時可享浸浴



甫入屋內，即為長方形大廳，不設玄關位置，地方更見使實用。客飯兩廳間隔分明，易於佈置，波浪形的假天花分隔兩廳，增強層次感。大廳以暖色為主調，配以大地色系家具和牆紙，展現出簡約風設計。



客廳空間寬敞，置有5座位L形沙發，周邊保留足夠的活動空間。廳中一隅為近落地大玻璃窗和玻璃趟門，外連露台，為一廳引入充裕自然光，光猛開揚。露台面積不少，足以擺放戶外椅子和茶几，戶主可在此賞景，外望可見翠綠山景和遠望吐露港的山水景色，令人心曠神怡。飯廳置有4人玻璃餐桌椅，掛有不規則造型吊燈點綴，旁有2組矮身貯物櫃，為屋主提供充裕的收納空間。另外，飯廳設有對流窗，令一室保持空氣流通。



單位設有3房連1套房，主人套房設有大窗，可望附近一帶綠油油山景。房內置有大型雙人牀，牀前設有矮櫃和掛牆電視。



其餘2間睡房間隔四正寬敞，同樣可容納雙人牀和衣櫃。浴室方面，分別設有浴缸和獨立淋浴間，照顧住戶不同的需要。廚房間隔修長，設備齊全，置有多組廚櫃，戶主可隨時一展廚藝。特別一提，屋主可從外置樓梯往私人天台，面積約863方呎，戶主在此置有戶外家具。