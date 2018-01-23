﻿龍濤花園柔和燈光暖意大廳 天台閒座賞景

九龍塘貴為九龍傳統豪宅區，是不少富豪置業熱門之選，今次為大家精選坐落於窩打老道的龍濤花園罕有放盤，實用面積3898方呎，附設1550方呎天台，並有可停泊5輛車的車位，盡享大宅氣派。



位於窩打老道142號的龍濤花園，於1986年入伙，樓齡約32年，僅提供4個單位。物業位處九龍塘市區地段，出入相當方便，單是窩打老道已經將九龍與新界及港島連接，道路網絡發展成熟。而且，物業坐擁41小學名校網優勢，有多所知名學校都進駐於此，另外，附近也有幼稚園、中學及國際學校，可謂完全可照顧小朋友需要。



複式5房雙套間隔



據了解，龍濤花園成交不多，對上一次成交要追溯至1998年，而這次走訪的單位，更是目前市場上唯一的放盤，單位實用面積3898方呎，屬原裝複式設計，保留原有間隔，坐北向南，單位特別之處，是將大廳及廚房設於複式上層，大廳佔地廣闊，地台以雲石裝潢，周邊牆身以白色及灰色粉飾，天花設有大型燈槽作照明，感覺簡約高貴。客廳置有L形沙發，為兩廳區間劃分空間，擺放電視機一邊以深灰色作特色牆，電視沙發的距離充足。



飯廳連半開放廚房



飯廳位於近樓梯位置，天花設計精緻具貴氣，掛上大型燈飾，對應的圓形餐桌椅以黑色為主，保持低調。飯廳連接半開放式設計的廚房，白色的廚櫃及工作枱面與黑色地台形成強烈對比，工作枱面伸延至中島，擴闊工作空間。此外，飯廳旁邊的偏廳同樣空間偌大，擺放了電動麻將枱，可與朋友一同玩樂，亦不怕騷擾他人。



複式下層是5房雙套的寢區，間隔工整，容易擺放家具。另外，單位內置樓梯連接1550方呎天台，天台外望窩打老道一帶開揚景致，以及可遙望山景。