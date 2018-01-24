﻿元朗西北洋房造價平穩 睇樓人流減少

元朗西北區洋房樓價企穩，加上市場於去年年尾消化不少筍盤，致新年首月交投稍有回落，睇樓量不多，1月至今暫錄8宗沽售。當中有7宗屬錦綉花園洋房；另1宗則來自牛潭尾的葡萄園，洋房面積2238方呎，造價3330萬元。另外加州花園今年仍未開齋，去年12月則有4宗成交。



美聯物業高級分區營業經理鄔銘洛表示，元朗西北洋房於去年11月至12月間交投不俗，2個月內分別錄得18宗及23宗沽售，氣氛良好，即使年尾亦未受長假期打擊。反而今年開首，區內洋房交投有放緩趨勢，1月至今暫僅錄8宗沽售。由於元朗洋房價格仍落後外區洋房，受追捧下造價持續上升；加上去年年尾市況造好，消化不少筍盤，導致本月交投稍為放慢，睇樓人流亦有減少。變化最明顯的是加州花園，屋苑於去年11月仍錄3宗呎價萬元以下的成交，12月就已跌至2宗，至本月甚至仍未發市。



而錦綉花園亦於去年12月錄得2宗破頂成交，一個為I段5街雙號屋，實用848方呎，位於較受歡迎的近商場地段，原業主放盤3個月，議價18萬至1132萬元易手，實呎價13349元，創屋苑同類單位造價新高，造價亦高市價近8%。同月亦有一宗同樣面積848方呎的荔枝北路雙號屋易手，造價僅988萬元。上月另一宗破頂成交是紫荊南路相連孖屋，面積合共2070方呎，原業主議價50萬至3150萬元高市價一成易手，實呎價達15217元，創屋苑相連單位造價新高。對上相連單位成交於去年5月份，為紫荊西路孖屋，面積2070方呎，造價僅2680萬元，實用呎價12947元。最近仍有個別業主反價，例如上月成交的一個碧豪苑雙號屋，實用698方呎，原業主放盤3個月，最終反價10萬至748萬元沽出，實呎價10716元。



錦綉花園暫錄3宗沽售



鄔銘洛續指，錦綉花園於1月至今暫錄7宗沽售，全屬市價，平均實用呎價12540元，包括一個M段3街雙號屋，實用1245方呎，造價1580萬元，實用呎價12691元。去年12月共錄17宗成交，平均實用呎價12300元。現時，屋苑有近40個放賣盤，平均實呎叫價13250元，當中以848至1395方呎單位佔最多，有15伙連租約放售，入場單位實用848方呎，叫價935萬元。



葡萄園議價至3330萬承接



另外，牛潭尾大碼豪宅洋房葡萄園今年首度破蛋，同時亦錄區內1月份唯一的大額成交。鄔銘洛續透露，屋苑於1月迄今暫錄1宗沽售，單位為貝翠大道雙號屋，實用2238方呎，原業主放盤2個月，議價170萬至3330萬元市價獲承接，實用呎價14879元。屋苑對上成交錄於8月份，單位為洛圖大道單號屋，實用2238方呎，造價3198萬元，實用呎價14290元。葡萄園全系列現時累計15個洋房放售，平均實呎叫價14500元。放盤以2209方呎中型單位為主，有9伙可交吉放售，入場放盤叫價1700萬元，屬御葡萄的3套房單位，實用面積1242方呎。



加州花園80洋房放售



據利嘉閣地產首席聯席董事劉喜燕所述，元朗西北洋房於新年後交投稍為轉弱，主要由於不少買家趁去年年尾長假期加快睇樓入市，導致區內筍盤及較受歡迎的貨種缺盤。以加州花園為例，屋苑於1月至今暫未錄得成交；去年12月共錄4宗沽售，全屬市價，平均實用呎價10416元。當中有2宗成交呎價萬元以下，單位為竹桃徑雙號屋，實用967方呎，以950萬元易手，實用呎價9824元；另一宗為翠松路單號屋，實用1016方呎造價998萬元，實呎價9823元。現時，加州花園全期約有80個洋房放售，當中以2000方呎左右單位佔最多，有一成連租約放售，平均實呎叫價11000元。屋苑入場費由980萬元起，實用面積1016方呎。