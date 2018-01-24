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﻿帝庭軒469呎租13000元

2018-01-24 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣分行經理李建禧稱，粉嶺帝庭軒1期5座中高層B室，面積約469方呎，為兩房間隔，望山景，月租13000元，呎租27.7元，據悉，業主於04年7月，以約150萬元買入上述單位，現租出可享租金回報率約10.4厘。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門時代廣場A座中層6室，面積314方呎，兩房設計，以1萬元租出，呎租31.8元。

　　祥益客戶經理林英傑表示，屯門豐景園1座高層8室，面積309方呎，獲區內客承以9600元承租，呎租為31.1元。
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