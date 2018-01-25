﻿華懋逾31億奪安達臣道住宅地

市場矚目的觀塘安達臣道首幅住宅官地，招標結果於昨日公佈，由華懋以31.128億元奪得，每方呎樓面地價12003元，料成區內新指標。發展商指，地價參考啟德的價錢，主打2至3房，吸納家庭客源。



樓面呎價1.2萬



地政總署於昨日公佈，觀塘安達臣道首幅住宅官地，以31.128億元批予穎顯有限公司。資料顯示，母公司為華懋集團，以可建樓面積25.9萬方呎計算，每方呎樓面地價12003元。



華懋集團銷售部總監吳崇武表示，今次項目為市區罕有的地皮，加上預料部份單位享海景，且九龍區內發展愈趨成熟，因此對投得項目感到高興，估計投資額約45億至50億元。



華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，入標價屬市價，強調並非特別進取，價錢參考啟德發展區的地價，皆因兩地均位處市區，但今次項目優勢在於位處山上，望出九龍東一帶景觀，景觀開揚，有助整體規劃。他續指，由於政府就安達臣道發展用地，有相當多的規劃設計，屬綜合發展區，利好地皮發展。



蔡氏指，在項目開則上，不會興建太細，主打2至3房，亦提供少量1房戶，適合家庭客居住；對於區內仍有多幅地皮，集團亦會考慮競投，包括特首林鄭月娥早前提出的港人首置上車盤。



主打兩至三房 總投資50億



今次為蔡宏興月初加入華懋後，首個參與入標的地皮，便隨即中標，蔡氏謙稱：「其實都係大家一齊團隊努力，公司一直做得相當成功，更希望可以未來做得更好。」他指，現時本港樓市成交暢旺，樓價穩定向上，對香港未來發展有信心，在全球經濟亦較理想，集團未來會透過不同渠道增加土地來源，包括政府地或私人市場等，希望吸納更多優質項目。