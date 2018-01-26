﻿屋苑錄用家市價承接

南浪海灣兩房613萬沽
中原副分區營業經理招錦昌表示，沙田好運中心C2座高層B室，面積505方呎，3房間隔，議價後以638萬元易手，呎價12634元，買家為用家，原業主於83年以40萬元購入單位，持貨約32年，是次沽出單位帳面獲利598萬元離場。
世紀21柏宇地產執行董事黃學宇表示，大埔寶湖花園C座極高層連天台戶，面積505方呎，3房間隔，天台面積約413方呎，望開揚景，以748萬元沽出，呎價14812元。原業主於13年以469萬元購入，持貨5年至今沽售，帳面獲利279萬元。
香港置業高級聯席董事曾家輝表示，長沙灣一號．西九龍2座低層C室，面積616方呎，3房間隔，望開揚景，獲首置客以888萬元購入，呎價14416元，原業主於13年以約687.9萬元購入上址，是次轉售帳面賺約200.1萬元。
寶湖花園呎價1.48萬
世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山聽濤雅苑3座高層G室，面積788方呎，3房間隔，望開揚景，以990萬元沽出，呎價12563元，屬市價水平。原業主於97年8月購入，作價687萬元，帳面獲利303萬元離場。
利嘉閣聯席董事余美寶稱，紅磡半島豪庭5座中層G室，面積約558方呎，為兩房間隔，獲區內分支家庭以1115萬元購入，呎價約19982元，據悉，原業主於04年以約404.7萬元購入，帳面獲利約710.3萬元。