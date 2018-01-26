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﻿居屋欣明苑1.24萬承租

2018-01-26 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯助理區域經理黃麗貞表示，將軍澳居屋欣明苑欣松閣低層6室，面積401方呎，屬2房間隔，月租1.24萬元，呎租約30.9元，業主於00年4月以105萬元（自由市場價）購入，回報率約14厘。

　　Q房網營業經理陳振興表示，堅尼地城美菲閣2座低層G室，面積302方呎，屬1房間隔，望市景，以13200元租出，呎租約為44元，據了解，原業主於13年以363萬購入單位，按買入價計算，租金回報約4.4厘。

　　Q房網營業經理鄧錦慈表示，將軍澳南豐廣場5座低層11室，面積375方呎，屬2房間隔，望球場，獲租客以1.5萬元承租，呎租約為40元，原業主於14年2月以365萬購入單位，按買入價計算，租金回報約4.9厘。
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