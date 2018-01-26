﻿貝沙灣雅致廳堂簡潔怡人 飽覽遼闊海景

港島薄扶林豪華屋苑貝沙灣，共提供2875個單位，混合分層及洋房大宅，大部份單位享開揚海景。是次走訪其中一個高層單位，擁3房1套，裝潢雅致，附設露台面朝鋼線灣，外望遼闊海景。



位於數碼港的貝沙灣由多期發展，是次走訪的第6期由8座物業組成，戶型間隔多元，標準單位由最細459方呎1房設計，至最大1752方呎4房大戶亦有提供。而今次精選高層單位為3房間隔，實用面積1126方呎。



玻璃趟門連接露台



大廳呈寬敞長方形，客飯兩廳不需特別劃分亦涇渭分明。兩廳均以白牆及木地板裝潢，內容大型沙發、餐桌、書桌及多個組合櫃，簡約舒適。沙發旁設有寬廣露台，以玻璃趟門連接，正望飽覽鋼線灣浩瀚海景，波光閃爍，碧海藍天，氣象萬千。



單位設有3房連1套房，各房間均寬闊四正，可輕鬆佈置大型寢具，裝潢以白色為主調。主人房可容納雙人大牀，牀尾位置放有書桌及大衣櫃。牀邊一面近落地大窗望向海灣，陽光充裕，暖意洋洋，恍如懸於海上，可於大牀遠眺無垠海景。其餘睡房亦可同時容納大牀、書桌、書架及衣櫃；均設大窗，分別望海景及樓景，採光度高。



廚房以雲石佈置，設有上下層廚櫃，擁兩邊煮食櫃枱、多個爐頭及通風窗，可容多個大型焗爐及家電。客套兩廁分別配備浴缸及淋浴間，乾爽整潔。



上述放盤為貝沙灣6期6座高層A室，實用面積1126方呎，採3房2廳連1套房間隔，連露台及工作平台，另設1工人套房，業主現叫價4200萬元連1車位放售，實用呎價37300元。