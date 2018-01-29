﻿東港城每呎1.9萬創新高

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，東港城6座頂層複式D室連平台特色戶，面積892方呎，以1695萬元易手，呎價達19002元，成交呎價較舊紀錄高30%。
太古城連錄同類新高易手
原業主於1998年10月以875.4萬元購入。他說，該屋苑造價新高於上年8月錄得，8座高樓H室複式戶，面積1075方呎，作價1580萬元；呎價新高於去年12月錄得，7座高層F室，面積463方呎，每呎14860元。
中原資深區域營業經理張光耀表示，太古城鳳山閣高層A室，面積530方呎，成交價1100萬元，為同型單位新高，較舊紀錄高逾一成。該行首席高級營業經理吳肇基表示，南天閣高層H室，面積517方呎，以1140萬元售出，呎價22050元，創兩房戶呎價新高。
中原分行經理雷澤麟表示，長沙灣喜雅2座中層F室3房戶，面積622方呎，獲用家以988萬元承接，呎價約15884元，創屋苑分層戶售價新高。
美聯高級營業經理楊浩然表示，大埔新達廣場1座低層G室，面積489方呎，減價10萬後，以720萬元成交，成交價創2房戶新高。
金獅凶宅錄撻訂個案
市傳大圍金獅花園錄撻訂個案，金安樓一個低層單位，面積321方呎，以433萬元易手，平均呎價13489元。據悉該單位曾發生吊頸命 案，新買家不知情購入，最後撻訂離場。
利嘉閣分行經理黃萬華表示，何文田勝利道1號高層C室，面積約226方呎，成交價428萬元，呎價約18938元。原業主於2012年8月以約429.6萬元購入，帳面虧蝕約1.6萬元。
屋苑兩日錄44宗成交
美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，荃灣荃景花園5座高層E室，面積362方呎，以520萬元易手，呎價14365元，創屋苑呎價新高。原業主2015年1月以421萬元購入，3年SSD額印稅屆滿即沽。
綜合代理行數據顯示，過去兩天百大屋苑錄約44宗買賣，較對上周末約38宗，按周升約一成半。業界指，受新盤氣氛帶動，準買家趕農曆年前入市，二手交投回升。