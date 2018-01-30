﻿美孚新邨三房815萬沽

原業主於06年以約235萬元購入單位，現持貨逾11年沽出，帳面獲利約580萬元。
香港置業首席高級營業經理林健偉表示，將軍澳新都城一期1座低層B室，面積364方呎，2房間隔，望內園景，以595萬元易手，呎價16346元，原業主於12年以約353.8萬元購入上址，是次轉售帳面賺近241.2萬元。
迎海．星灣呎價1.5萬
中原高級區域營業經理許秋偉表示，馬鞍山迎海．星灣21座中層E室，面積498方呎，兩房間隔，以750萬元易手，呎價15060元，新買家為上車客，屬市價，原業主於14年以517萬元購入單位，持貨約4年，是次沽出單位帳面獲利233萬元離場。
利嘉閣市務經理陳敏生稱，荃灣朗逸峯5座高層A室，面積1158方呎，採4房間隔，望市景，經議價後以1550萬元獲承接，呎價13385元，原業主於03年6月，以約482.7萬元買入上述單位，持貨15年，現轉手帳面獲利約1067.3萬元。
Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣新利大廈中層A室，面積282方呎，屬1房間隔，望市景，獲買家以390萬元買入，呎價為13830元。據了解，原業主於97年10月以152.2萬元購入。
編按：由於筆者休假，樓聲物語及樓聲隨筆暫停。