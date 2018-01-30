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﻿銀禧花園兩房月租1.75萬

2018-01-30 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副分區營業經理周偉航表示，火炭銀禧花園5座中層E室，面積506方呎，兩房間隔，以17500元租出，呎租34.6元。業主於97年以379萬元購入單位，是次租出單位可享5.5厘租金回報。

　　Q房網營業經理王俊安表示，天后耀星華庭低層A室，面積332方呎，屬2房間隔，望開揚景，獲租客以1.68萬元租入，呎租為50.6元，據了解業主於17年11月以約607萬元購入，按買入價計算，租金回報約3.3厘。

　　Q房網營業經理陳振興表示，西半山學林雅軒2座中層B室，面積659方呎，屬3房間隔，望園景，獲租客以3.46萬元承租，呎租約為52.5元。據了解，業主於17年9月以1515萬元購入單位，按買入價計算，租金回報約2.7厘。
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