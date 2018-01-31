﻿屋苑錄首置客市價承接

世紀21奇豐分行經理莊瑞生表示，馬鞍山雅濤居1座高層B室，面積785方呎，3房間隔，享海景，以925萬元沽出，呎價11783元，屬市價水平。原業主於98年12月購入上址，當時作價415萬元，持貨至今轉售，帳面獲利510萬元。
利嘉閣高級分區經理余文偉稱，長沙灣一號‧西九龍2座低層B室，面積521方呎，兩房間隔，望市景，經議價後以795萬元獲上車客承接，呎價15259元，據悉，原業主於13年以約591.3萬元購入，現轉手帳面獲利約203.7萬元，賺價約34%。
蔚藍灣畔呎價1.55萬
美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳蔚藍灣畔2座中高層F室，面積490方呎，屬2房間隔，獲同區上車客承接，成交價約760萬元，呎價15510元，原業主於09年4月斥資273萬元購入，是次轉手帳面獲利487萬元。
香港置業首席聯席董事文愛玲表示，長沙灣昇悅居8座中層E室，面積491方呎，2房隔，以約804.8萬元易手，呎價16391元，原業主於14年9月以約598.8萬元購入，轉售帳面賺206萬元。
中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳新都城2期5座中層F室，面積713方呎，採3房連套房間隔，議價後以990萬元易手，呎價13885元。