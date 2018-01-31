  • 2018年1月31日 星期三
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﻿大埔中心1.3萬承租

2018-01-31 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原高級分行經理黃達雄表示，大埔中心4座中層G室，面積313方呎，議價後以13000元租出，租41.5元，據悉，業主於18年以412萬元購入，是次租出可享約3.8厘回報。

　　Q房網營業經理王俊安表示，北角嘉威大廈B座高層2室，面積233方呎，屬開放式間隔，望海景，獲租客以1.55萬元租入，呎租約為66.5元，據了解，業主於12年3月以約288萬元購入上述單位，租金回報約6.5厘。

　　Q房網營業經理黃仲勤表示，將軍澳南豐廣場3座中層E室，面積457方呎，屬2房間隔，單位望園景，獲租客以1.46萬元租入，呎租約為31.9元，據了解，原業主於99年以約251.4萬元購入上述單位，租金回報約7厘。
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