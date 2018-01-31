﻿北角半山豪宅成交平穩 新樓推售刺激 問盤稍增

北角半山於去年12月中開始交投回落，本年1月至今就暫錄14宗沽售。雖然二手放盤因較同區一手低水而吸引不少用家，但最近新盤海璇接連誕生樓王，刺激不少二手反價或封盤，導致區內缺盤，交投漸趨平穩。本月北角半山指標屋苑賽西湖大廈及寶馬山花園分別各錄1宗及3宗成交，豐林閣近月亦有1宗沽售。



世紀21日昇地產聯席營業董事蔡嘉駿表示，北角半山二手豪宅曾於海璇開價前一度暢旺，於去年10月及11月分別錄22宗及24宗沽售。及後海璇開價並屢錄高價成交，二手交投亦稍為放慢。去年12月，北角半山只錄15宗二手成交，今年1月至今暫錄14宗二手成交。就價格方面，目前區內二手價比新盤有一段距離，例如最近誕生的海璇1座11樓A室樓王，實用1585方呎，造價1.03億元，呎價64984元，創港島東呎價新高。至於另一新盤維港頌早前亦有4房單位高價售出，1座30樓B室，實用面積1594方呎，以7810.6萬元售出，呎價4.9萬元。



賽西湖大廈獲新盤向隅客入市



反觀老牌豪宅珊瑚閣有C座中層02室，實用654方呎，享全海景，現時叫價1400萬元，呎價21407元。由於二手價與一手相距頗遠，令不少二手業主參考新盤造價後紛紛反價或封盤，拖累交投放慢。令雲景台高層K室，實用1065方呎，業主於去年10月叫價2250萬元放盤，後於12月尾反價100萬至2350萬元，加幅逾4%。另外，臨近農曆新年亦是業主封盤因素之一。例如富麗園A座低層02室，實用837方呎，業主於去年11月叫價1580萬元放售，在本月海璇樓王誕生後決定封盤觀望，留待農曆新年後再打算；區內不少業主亦因有相同考慮而封盤。



雖然業主反價不斷，但北角半山物業亦較同區一手豪宅價為低，故仍吸引向隅用家入市支持。蔡嘉駿續指，以主打大碼豪宅的賽西湖大廈為例，打破上月捧蛋悶局，於本年1月迄今暫錄1宗沽售，單位為4座低層A室，實用1297方呎，有港島區換樓客於維港頌睇樓後，嫌新盤價太貴，遂轉投半山二手市場，並獲原業主議價80萬元，連1車位以約2800萬元購入，呎價21588元。賽西湖大廈現時只有10個單位確實放售，平均實呎叫價24500元。3房單位佔最多，有5成放盤連租約，3房戶入場費2480萬元連1車位，4房連1車位入場叫價3600萬元起。



寶馬山花園造價1698萬



蔡嘉駿補充，一線屋苑寶馬山花園於1月至今暫錄3宗成交，平均實用呎價23043元。當中包括1座中層B室，實用830方呎，原業主放盤近2個月，議價22萬至1698萬元市價易手，呎價20458元。另有一個7座複式A單位易手，實用1501方呎，造價3750萬元，實用呎價24983元。屋苑於去年12月只得1宗買賣，為6座中層A單位，實用847方呎，造價1813.3萬元，呎價21409元。



寶馬山花園現時只有13個確實放賣盤，較上月28個確實放賣盤大減超過一半。放盤平均實呎叫價22000元，3房佔當中9成，近7成連租約放售。2房入場單位叫價1170萬元；3房戶入場費1650萬元起。



豐林閣僅3伙放售



據利嘉閣地產分區經理梁澄江所述，由於北角半山豪宅價較區內新盤相宜，因此也是不少用家入市目標。例如豐林閣於本月暫錄1宗沽售，單位為1座高層A室，實用1065方呎，3房1套間隔，望開揚公園景。業主以2150萬元市價將該單位連2車位易手予外區用家，呎價20188元。現時只有3個放賣盤，平均實呎叫價18700元。放盤中有2個2房及1個3房單位，其中1伙連租約，入場費1280萬元連1車位，為實用728方呎戶。