﻿淺水灣雙溪低層 9280萬破頂沽

名采策略營業董事姚雲龍表示，北角半山慧雅閣C座高層1室，面積1734方呎，四房間隔，獲買家斥3450萬元連車位承接，呎價19896元，打破物業同類單位總價及呎價新高。
中原區域營業董事林龍南稱，北角柏傲山2座低層A室，面積1170方呎，3房間隔，成交價3380萬元，呎價28889元。
利嘉閣聯席董事歐柏倫透露，西貢匡湖居1期雙號K屋，面積1187方呎，四房間隔，附1062呎花園，成交價2800萬元，以公司股權轉讓方式進行，呎價23589元。
壹號雲頂獲上車客承接
美聯高級區域經理張卡迪表示，尖沙咀名鑄高層D室，面積604方呎，屬1房間隔，望維港海景，獲投資客斥資2070萬元承接，呎價約34272元。
美聯高級營業經理廖粕光表示，沙田壹號雲頂6座中層C室，面積約1087方呎，4房間隔，獲一對年輕男女以約1795萬元連車位承接，呎價約16513元。據悉，新買家在父親協助下入市，購入單位作結婚之用。
世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，火炭駿景園7座低層A室，面積1041平方呎，3房間隔，以1288萬元成交，呎價12373元。
世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角富豪閣3座低層C室，面積720平方呎，3房間隔，獲區外換樓客以1228萬元承接，呎價17056元，造價及呎價創屋苑同類型單位歷史新高。