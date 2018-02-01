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﻿康澤花園一房月租1.7萬

2018-02-01 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理王俊安表示，北角康澤花園C座中層4室，面積396方呎，屬1房間隔，望開揚景，獲租客以1.7萬元租入，呎租為42.9元，據了解，業主於16年7月以約565萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約3.6厘。

　　祥益營業董事胡志偉表示，屯門金寶大廈中層G室，面積308方呎，兩房間隔，獲區內客承租，以月租8500元租出，呎租為27.6元。

　　香港置業首席分區董事陳偉宗表示，牛頭角淘大花園E座低層4室，面積376方呎，2房間隔，望市景，議價後以1.46萬元承租，呎租約38.8元，業主於17年10月以約513.8萬元購入上述單位，租金回報約3.4厘。
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