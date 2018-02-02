﻿屋苑錄用家市價承接

世紀21（杏花邨）區域經理鄭智鐘錶示，柴灣杏花邨8座低層7室，面積453方呎，2房間隔，以670萬元沽出，呎價14790元，屬市價水平。原業主於09年以210萬元購入，帳面獲利460萬元。
泓景臺兩房戶830萬易手
香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣泓景臺1座中層A室，面積506方呎‧屬2房間隔，買家議價後獲減價至830萬元購入，呎價約16403元，原業主於07年1月以約251.8萬元購入上述單位，帳面獲利約578.2萬元。
利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇稱，將軍澳天晉IIIA期第1A座中層C室，面積365方呎，屬1房設計，望內園景，成交價658萬元，呎價18027元。據了解，原業主於14年9月，以461.1萬元買入單位，現轉手帳面獲利約196.9萬元。
宇晴軒呎價1.64萬
美聯首席高級營業經理鄧偉傑表示，長沙灣宇晴軒1座高層E室，面積485方呎，屬2房間隔，望山景，景觀開揚，成交價799萬元，呎價16474元，據悉，原業主於09年12月斥資約327萬元購入，是次易手帳面獲利約472萬元。
世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，該慈雲山慈祥大廈中層G室，面積415方呎，2房間隔，以460萬元易手，呎價11084元。