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﻿君滙港兩房戶2.3萬租出

2018-02-02 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席高級營業經理梁倩薏表示，奧運站君滙港6座高層B室，面積474方呎，2房間隔，以約2.3萬元租出，呎租48.5元，業主於07年8月以約380萬元購入上述單位，租金回報約7.3厘。

　　祥益高級客戶經理陳阿麗表示，屯門啟豐園1座高層F室，面積325方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以9800元「即睇即租」，呎租30.2元。

　　中原分行經理李健勇表示，元朗翹翠峰2座低層D室，面積526方呎，兩房間隔，以1.3萬元租出，呎租24.7元，業主於14年以425萬元買入，回報約3.7厘。

　　Q房網營業經理陳振興表示，堅尼地城傲翔灣畔中層D室，面積838方呎，屬3房間隔，獲租客以4.2萬元承租，呎租約為50.1元。據了解，原業主於11年3月以1268萬元購入單位，按買入價計算，租金回報近4厘。
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