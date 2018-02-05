﻿屋苑錄用家市價承接

名采策略營業董事姚雲龍表示，北角百佳閣錄鬆綁貨成交，為中層A室，面積342方呎，1房間隔，獲上車客以492萬元低市價4%吸納，呎價14386元。原業主於2014年10月以382萬元購入，持貨剛好3年多即鬆綁離場。
美聯高級營業經理梁榮貴表示，馬鞍山迎海‧星灣18座中層G室，面積約811方呎，以約1280萬元成交，呎價約15783元。原業主於2015年1月斥資約1020.2萬元購入，現持貨滿3年即轉手。
迎海‧星灣呎價1.57萬
祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊新錄鬆綁貨成交，為7期10座中層H室，面積547方呎，3房間隔，3年辣招期屆滿，業主決定放售離場，累減9萬後，獲外區用家以541萬購入，呎價9890元。
利嘉閣分行經理馮佩芳指，北角和富豪庭低層D室，面積約413方呎，1房間隔，減價約12萬元後，以738萬元易手，呎價約17869元。原業主於2014年11月份以約552萬元購入，SSD鬆綁即轉手。
祥益高級區域經理黃慶德指，屯門富健花園7座低層E室，面積431方呎，獲同區上車客以居屋第二市場價328.8萬承接，呎價7629元，成交呎價創屋苑新高。
嘉湖山莊505萬沽
中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊錄「租轉賣」成交，為麗湖居9座低層C室，面積546方呎，3房間隔，業主原本將單位放租，見樓價不斷攀升決定轉租為賣，以505萬元沽出，呎價9249元。
祥益客戶經理古文彬表示，屯門疊茵庭錄「即睇即買」成交，為6座中層D室，面積389呎，兩房間隔，獲區外首置客「即睇即買」，以480萬購入，呎價為12339元。