﻿西沙小築高曠大廳延展空間 附設800呎花園

有香港後花園之稱的西貢，遠離鬧市繁囂，親近大自然；而西沙小築毗鄰西貢市中心，交通便利之餘，亦可享有寧靜舒適的環境。是次介紹該屋苑單號屋，實用面積1519方呎，大宅裝潢時尚簡約，並擁800方呎大花園；據悉，業主曾斥500萬元裝修大宅。



沿竹洋路而建的西沙小築由42座洋房組成，屋苑附近為大片山林、少量村屋及低密度住宅，環境清幽，大部分單位更可享開揚海景。交通方面，由西沙小築駕車前往西貢市中心，只需3分鐘，步行亦只需約15分鐘，可謂靜中帶旺。



是次走訪的西沙小築單號屋，踏進屋內，即為客飯兩廳所在，大廳設計以簡約為主，白色牆身，襯有木地板，天花燈槽則滲出柔和光線。客廳地方寬闊，樓底甚高，室內空間感強；加上高聳的玻璃門及大窗，將自然光透進室內，光猛開揚；另外連平台，戶主可在此種植各式植物綠化家居。客廳中央置有多張沙發，周邊保留大量走動空間。再上半層為飯廳，以玻璃作圍欄 視野更通透開揚。飯廳置有8人雲石餐桌，足見其面積之大，亦可展現豪宅氣派，並掛有別致吊燈點綴，天花燈槽同樣滲出柔和光線，營造氣氛。特別一提，飯廳外連800方呎花園，園內鋪上草皮，戶主在此種有園林灌木，閒時在此散步，度過一個寫意的下午，可謂十分寫意。飯廳一側設有開放式廚房，設計時尚型格，設有電磁爐和焗爐，讓住戶可隨時大展廚藝。廚房置有高身吧枱，連有洗滌槽，烹飪時亦可作為料理台，實用性高。



3房1套間隔



大宅擁3房連1套房，沿大廳往上走為寢區，裝潢貫徹大廳風格，走簡約現代路線，牆身髹上白色，鋪木地板，易於配襯各式家具，而且富有家居感。



房間空間寬敞，不設窗台，地方更見使實用，並可容納雙人牀等家具，更可三邊下牀。房內設有多扇大窗，外望享山海雙景，採光充足，風景怡人。浴室方面，設有大型按摩浴缸和大窗，可一邊浸浴，一邊欣賞窗外景致。