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﻿YOHO Town兩房月租1.5萬

2018-02-06 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理尹細安表示，元朗YOHO Town 8座高層C室，面積461方呎，屬兩房間隔，望內園景，獲租客以1.5萬元租入，呎租約為32.5元，據了解，業主於10年1月以238萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約7.6厘。

　　Q房網高級營業經理陳子光表示，大角嘴奧朗．御峰中層F室，面積321方呎，屬1房間隔，望山景，獲租客以1.6萬元承租，呎租約為49.8元，據了解，業主於14年10月以約476.4萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報達4厘。

　　中原副分區營業經理周偉航表示，火炭銀禧花園5座中層C室，面積498方呎，兩房間隔，以17000元租出，呎租34.1元。業主於10年以277萬元購入單位，是次租出單位可享7.4厘租金回報。
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