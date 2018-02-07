﻿九龍塘豪宅叫價企硬成交疏落 區內地王誕生

九龍塘龍翔道地王誕生，區內豪宅放盤即有反應，部分業主加價，甚至封盤令成交疏落，以區內指標豪宅屋苑畢架山一號為例，有業主惜售，放盤「只租不賣」；鄰近的又一居有3房放盤業主原開價約1050萬元，賣地後，即時加價100萬元；還有又一村花園本月連錄2宗花園特色單位成交。



利嘉閣地產分行經理黃萬華表示，自從龍翔道豪宅地皮以約124.51億元賣出，每方呎樓面地價逾2.8萬元，九龍塘二手豪宅放盤業主即時起哄，叫價普遍加約2%至3%，部分業主索性封盤不賣，寧願將單位放租。例如，區內指標屋苑畢架山一號，有業主持有17座低層單位，1月初，此單位同時放賣放租，分別叫價4400萬元及叫租85000元，但當賣地消息一出後，業主表明「只租不賣」，長期持有。



畢架山一號放盤只租不賣



黃氏續指，1月份至今，九龍塘豪宅暫錄約20宗成交，去年12月也錄得約20宗。其中畢架山一號成交疏落，去年12月及今年1月各有1宗成交。最近一宗成交為11座中層A室，實用面積1133方呎，作價約2800萬元，實用呎價約24713元。現時，該屋苑約有16個單位放售，最平叫價約3000萬元。



又一居3房加價100萬



美聯物業首席高級營業經理余振樑亦提到，九龍塘一帶1月份的睇樓人流上升，較去年11、12日多出約2至3成，而賣地消息公布後，帶動買家的入市步伐。其中，位於又一村的又一居，錄得高價易手，1座低層F室，實用面積568方呎，以約1163萬元賣出，實用呎價約20475元，由於單位位處低層，故是次造價已是屋苑同類型單位高價。



另外，美聯物業聯席區域經理蕭偉祥則表示，又一居有3房1套放盤業主原開價約1050萬元，賣地後，即時加價100萬元。目前，又一居有約70個單位放盤，當中有約30個為連租約單位，叫價約840萬元至1050萬元不等。1月份，屋苑錄得約6宗成交，其中包括1宗連租約成交，23座低層C室，實用面積559方呎，成交價約1050萬元，實用呎價約18784元。現時該單位仍有租客，每月租金約25000元，租約期至明年9月。



又一村花園連花園戶呎價2.5萬



蕭氏提及，又一村花園去年12月僅錄得1宗成交，而1月則有2宗，皆是連花園的特色戶。首先，位於61座的地下單位，實用面積1194方呎，連1491方呎花園，同類單位盤源不多，吸引用家斥約2800萬元買入，實用呎價約23451元。另外，23座的地下單位，實用面積1501方呎，外連1335方呎花園，亦以3788萬元易手，實用呎價約25237元。上述2宗都屬市價成交。



帝景臺複式7200萬承接



美聯物業區域營業董事陳泰圖表示，位於延坪道的帝景峰錄得大戶成交，單位為帝景臺頂層複式戶，實用面積1843方呎，連逾1800方呎花園及逾800方呎天台，屬區內罕有優質大單位，原業主去年6月以9000萬元放盤，經過連番議價，最終吸引本地用家以7200萬元承接，實用呎價約39067元，屬屋苑新高價。