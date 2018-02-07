﻿屋苑錄用家市價入市

將軍澳中心呎價1.44萬
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天盛苑D座低層2室，面積601方呎，獲區外首置客垂青，以478萬元(居二市場價)購入作自住之用，呎價為7953元，屬於市場價成交。原業主於08年以約85萬元(未補地價)購入單位，是次轉手帳面獲利約393萬元。
世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城49座高層C室，面積304方呎，2房間隔，以550萬元沽出，呎價18092元。據了解，原業主於14年以340萬元購入，帳面獲利210萬元。
世紀21北山高級客戶經理梁淑儀表示，北角健威花園A座中層8室，面積446方呎，2房間隔，望開揚景，獲區外換樓客以680萬元承接，呎價15247元，屬市價水平。原業主於00年7月以130萬元購入，帳面獲利550萬元。
第一城兩房550萬沽
中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園B座中層3室，面積668方呎，3房間隔，以1078萬元易手，呎價16138元。
利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇稱，將軍澳日出康城領峰8座高層LD室，面積約670方呎，屬3房連套房設計，望山景，以848萬元易手，呎價12657元，據了解，原業主於11年1月，以413萬元買入單位，現轉手帳面獲利約435萬元。