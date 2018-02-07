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﻿新屯門中心兩房月租1.2萬

2018-02-07 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級區域經理黃慶德表示，新屯門中心9座高層G室，面積455方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以月租1.2萬元租入，呎租為26.4元。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門悅湖山莊6座低層E室，面積431方呎，兩房間隔，獲外區客垂青，以1.08萬元租出，呎租25.1元。

　　中原高級分行經理李偉寧稱，小西灣藍灣半島9座中層C室，面積811方呎，以35000元租出，呎租43.2元。業主於04年6月以520萬元買入單位，租金回報約8厘。
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