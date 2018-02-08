﻿屋苑錄用家市價承接

祥益分行經理謝利官表示，天水圍慧景軒3座高層H室，面積553方呎，兩房間隔，獲區內首置客承接，以536萬元購入作自住，呎價為9693元，屬於市場價成交。
原業主於10年以約235萬購入，是次轉手帳面獲利約301萬元。
美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳東港城8座低層E室，面積619方呎，屬3房間隔，成交價約868萬元，呎價14023元，據了解，原業主於12年9月以約538萬元購入，是次轉手帳面獲利約330萬元。
東港城呎價1.4萬
利嘉閣分行經理朱子華稱，元朗尚悅1座中層F室，面積約355方呎，為兩房間隔，望內園景，以478萬元交吉易主，呎價13465元，據悉，原業主於13年3月以約337萬元購入物業，帳面獲利141萬元。
香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳天晉IIIB期第1A座中層G室，面積513方呎，屬2房間隔，望開揚景，以939萬元易手，呎價18304元。
世紀21奇豐高級分行經理吳元利表示，沙田碧濤花園2期B座高層D室，面積760方呎，3房間隔，坐望河景，獲換樓客以940萬元連1個車位承接，呎價12368元，屬市價水平。據了解，原業主於06年3月以476萬元購入，帳面獲利464萬元。