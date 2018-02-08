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﻿屋苑錄用家市價承接

2018-02-08 列印
■沙田第一城44座高層C室，獲上車客以509萬元承接。
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        據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原市務經理關煜裕表示，沙田第一城44座高層C室，面積304方呎，兩房間隔，以509萬元獲上車客承接，呎價16743元，屬市價水平。原業主於12年以276萬元購入單位，是次沽出帳面獲利233萬元離場。

　　祥益分行經理謝利官表示，天水圍慧景軒3座高層H室，面積553方呎，兩房間隔，獲區內首置客承接，以536萬元購入作自住，呎價為9693元，屬於市場價成交。

  原業主於10年以約235萬購入，是次轉手帳面獲利約301萬元。

　　美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳東港城8座低層E室，面積619方呎，屬3房間隔，成交價約868萬元，呎價14023元，據了解，原業主於12年9月以約538萬元購入，是次轉手帳面獲利約330萬元。

東港城呎價1.4萬

　　利嘉閣分行經理朱子華稱，元朗尚悅1座中層F室，面積約355方呎，為兩房間隔，望內園景，以478萬元交吉易主，呎價13465元，據悉，原業主於13年3月以約337萬元購入物業，帳面獲利141萬元。

　　香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳天晉IIIB期第1A座中層G室，面積513方呎，屬2房間隔，望開揚景，以939萬元易手，呎價18304元。

　　世紀21奇豐高級分行經理吳元利表示，沙田碧濤花園2期B座高層D室，面積760方呎，3房間隔，坐望河景，獲換樓客以940萬元連1個車位承接，呎價12368元，屬市價水平。據了解，原業主於06年3月以476萬元購入，帳面獲利464萬元。
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