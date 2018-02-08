﻿柏傲山四房單位3380萬易手

中原分區聯席董事周耀棠表示，西半山聯邦花園3座威尼斯閣中層A室，面積1166方呎，3房間隔，成交價2660萬元，呎價22813元。原業主於2010年以1320萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利1340萬元。
威尼斯閣呎價22813元
世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角寶馬山花園1座高層B室，面積842方呎，3房間隔，享開揚海景，以1850萬元沽出，呎價21971元，屬市價水平。原業主於2013年6月購入上述單位，當時作價1428萬元，帳面獲利422萬元
中原分行經理霍栢雄表示，火炭駿景園6座中層C室，面積958方呎，3房間隔，獲用家以1300萬元承接，呎價13570元。原業主於2003年以370萬元購入，帳面獲利約930萬元。
代理指，西半山御林豪庭高層A室，面積377方呎，2房間隔，望開揚景，獲用家以778萬元承接，呎價20637元，屬市價水平。原業主於2013年3月以648萬元購入，帳面獲利130萬元。
世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢早禾苑單號屋一樓及二樓連天台戶，建築面積1400方呎，連天台約700方呎，望山景，以730萬元沽售，呎價5214元，屬新高價。據了解，原業主於2012年6月以400萬元購入，帳面獲利330萬元離場。