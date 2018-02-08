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﻿栢慧豪園1.15萬租出

2018-02-08 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍栢慧豪園2座高層H室，面積494方呎，兩房間隔，以1.15萬元租出，呎租23.3元。業主於14年11月以415萬元購入，租金回報約3.3厘。

　　祥益營業董事胡志偉表示，屯門盈豐園1座中層C室，面積513方呎，3房間隔，獲區內客垂青，以月租1.35萬元租入，呎租為26.3元。

　　香港置業高級聯席董事布家良表示，太古城綠楊閣中層C室，面積897方呎，3房間隔，望園景，以約3.8萬元租出，呎租約42.4元，業主於2010年1月以約875萬元購入上述單位，現享回報約5.2厘。
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