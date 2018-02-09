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﻿屯門卓爾居1.4萬承租

2018-02-09 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益客戶經理巫嘉露表示，屯門卓爾居7座高層A室，面積525方呎，兩房間隔，獲內地客垂青，加以月租1.4萬元租出，呎租為26.7元。

　　香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳海天晉6B座低層A室，面積580方呎，屬2房半間隔，望海景，以2.2萬元租出，呎租37.9元。

  業主於16年4月以約848.9萬元購入，租金回報約3.1厘。

　　中原副區域營業董事鄺家進表示，屯門18逸品雙號別墅地下，面積710方呎，3房連套房間隔，以21500元租出，呎租30.3元。業主於16年底以1155萬元一手買入，目前享租金回報約2.2厘。
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