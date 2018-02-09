﻿栢濤灣3126呎洋房 4套房設計享山海雙景

西貢有「香港後花園」之稱，不少人都嚮往那裏遠離繁囂的環境，私隱度高。今次便為大家精選栢濤灣一座洋房，實用面積3,126方呎，4套房設計，另設有千方呎花園，坐享山海雙景，令人心境舒暢。



栢濤灣位於西貢清水灣，於1999年入伙，毗鄰相思灣及龍蝦灣，整個項目依山勢而建，由2座分層住宅及52座洋房組成，每幢洋房均擁獨立門牌號碼。出入方面，住客除了以車代步，屋苑亦提供住戶巴士來往港鐵坑口站及屋苑，車程大約10分鐘，方便住客購物或轉乘其他交通工具。



設千呎花園



馬上參觀這座洋房，飯廳及廚房位於最底層，飯廳以黑白兩色布置，型格時尚，中央擺放長形實木餐桌椅，另一邊則造了吧枱及酒櫃，閒時可以享受優閒的生活。飯廳連接1,000方呎花園，種滿樹木，與外面環境互相呼應。



拾級而上來到客廳，樓底高曠，配有落地大玻璃窗，引入充沛光線，通透度極高，廳內更見光猛。全屋有4間大套房，每個套房同樣設有落地玻璃，空間闊落，即使擺放特大睡牀，三邊落牀都綽綽有餘，其中一個套廁設計簡約，浴缸置於窗邊，可以一邊浸浴，一邊欣賞窗外山景。不過，若要欣賞更優美景色，可走到天台，能夠飽覽周遭的山景與海景。



中原地產分行經理陳沛堯表示，西貢栢濤灣於今年暫未有成交，去年全年僅錄得1宗成交，為其中一座雙號屋，實用面積3,126方呎，於去年3月份以公司形式買賣，成交價7,000萬元，實用呎價約22,393元。目前，整個屋苑有3座洋房放盤，叫價最平約6,200萬元。