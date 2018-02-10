﻿和富中心三房套 呎價1.44萬沽

中原區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城11座中層E室，面積504方呎，3房間隔，以763萬元沽出，呎價15139元，原業主於14年以450萬元買入單位，帳面獲利313萬元離場。
利嘉閣聯席董事黃定坤表示，東涌藍天海岸1座低層B室，面積約912方呎，為3房間隔，望海景，經議價後以950萬元易手，呎價10417元，據了解，原業主於12年3月，以580萬元購入單位，帳面獲利約370萬元。
藍天海岸950萬易手
美聯營業經理曾祥聰表示，屯門錦華花園B座頂層戶，面積348方呎，以540.8萬元承接，呎價15540元，原業主於13年以約336萬元購入，帳面獲利約204.8萬元。
世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，牛池灣清水灣道8號高層F室，面積504方呎，2房間隔，獲買家以825萬元承接，呎價16369元。據了解，原業主於13年以565萬元購入，帳面獲利260萬元。
祥益營業董胡志偉表示，屯門公屋田景邨15座低層4室，面積489方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以212萬元（未補地價）購入作自住，呎價為4335元，屬市場價成交。原業主於99年以約13.24萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約198.76萬元。