﻿藍塘花園純白大廳簡潔舒適 閒時可享浸浴

跑馬地一帶環境清幽，有不少老牌低密度住宅，其中藍塘花園屬區內較年輕的物業，約在2、3年前完成大廈維修和翻新工程。是次介紹屋苑的相連天台戶，實用面積2171方呎，間隔方正實用，全屋配以雅致裝修，業主現以6180萬元連2個車位放售。



藍塘花園坐落於傳統豪宅區跑馬地藍塘道，居住密度低，該物業更只有10伙，私隱度高，項目雖採用低密度設計，不過仍設有升降機。物業門外有專線小巴站和巴士站，步行數分鐘即有食肆、銀行等店舖，生活和交通配套完善。是次走訪一個罕有全層雙連單位，業主把兩個單位打通，面積更見寬闊，更設入契內置樓梯上天台，面積約1673方呎。



全屋設計簡潔大方，以白色作主調，牆身髹上白色，鋪砌白色地磚，感覺舒適，光潔明亮。該單位的客飯廳呈長形設計，甫入室內，即可見飯廳與客廳可謂間隔分明，客廳內置有長形淺色沙發，前方置有玻璃茶几和電視矮櫃，周邊保留充裕的活動空間。由於屬相連單位，合共有2個客廳和2個飯廳，其中一大廳為小朋友的活動空間，置有室內滑梯和鞦韆，足見其面積之大。單位又擁有2個廚房，設備齊全，讓戶主隨時大展廚藝，同時連有工人套房。



屬相連單位



單位為5房連1套房設計，另設有3個浴室，房間間隔四正，置有傢俬，設計以實用為主。主人套房空間寬敞，房間放置雙人牀後，仍可三邊下牀。房內以淡色設計為主，襯有木地板，營造舒適寢居，而且易於佈置，可擺放睡牀、書桌和衣櫃等家具。房內設有多扇大窗，外望享翠綠景致和市景，採光充足，環境清幽。



浴室方面，分別設有浴缸和獨立淋浴間，可照顧戶主不同的需要；另設有通風窗，浸浴時有助排走濕氣。沿內置樓梯而上，為面積約1673方呎的天台，空間偌大，戶主在此種有不少植物，亦可在此添置燒烤爐，舉行戶外派對，與家人朋友共度歡樂時光。