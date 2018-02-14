﻿極簡幾何 藝術實用並重

幾何圖形不單止是抽象概念，亦是生活的應用，如套用在室內設計上，它便是一種藝術。至於今次的個案，設計師把幾何圖形融入於極簡的北歐風格中，讓「幾何」成為藝術與實用性並重的元素，點綴室內空間，打造與別不同的簡約居停。



本期介紹的設計個案位於大埔海鑽．天賦海灣，實用面積2,200方呎，原則屬3房1套連天台，是一對年輕夫婦的居所，由於戶主夫婦均喜愛簡約的北歐風格，故邀來設計師Zeta Chu為單位大變身，而設計師亦以白、米色作為設計主調，惟配搭上流於單調，故在不同地方加入幾何圖案的元素，點綴室內空間。



交叉燈光映立體感



甫步入單位大廳，便被左邊牆身上的一點點的方形裝飾吸引眼球，若然細心一看，便能發現有一個時鐘藏於其中，充份體現設計心思，再配合假天花上的交叉燈光映照，使牆身上倒影出斑駁的陰影，具立體感之餘又不失實用。



大廳樓底夠高，因此設計上首重的是空間感，故色彩上均以白、米為主，並輔以燈光效果，加強空間的通爽感，而地台則鋪上淺木色斜紋地板，配以簡約的木製家具，為空間添上一股北歐風情。



至於單位的走廊，設計師以一幅大型的雙邊趟門作為焦點，並在趟門上加上多個三角形凹凸圖案，兩邊再加上三角形凹槽作為手把，而走廊盡頭的牆身點綴以不規則方向的梯形飾燈，豐富視覺效果，使幾何元素成為空間的一部份。



當步上通往天台的樓梯後，便發現設計師在樓梯間的手筆，梯間鋪以鮮黃色牆紙，並加入不規則方向的扶手，與大廳的簡約潔白形成強烈的對比。由於天台位置接近與毗鄰天台，在燒烤爐後造了一幅木製隔板，以增加私隱度，而地台亦使用易於打理的再生木作為地台，方便戶主招呼親朋。



單位只有戶主夫婦二人，故設計師把原有客房闢作書房，又在書房內的牆上鋪上對比鮮明的三角形圖案，使其呼應設計主題，並擺放了一張沙發牀以及書桌，讓戶主可在此休息或工作，而另一側牆身亦加裝了高身貯物櫃，用以擺放物品，增加貯藏容量。由於單位較為簇新，故原有的廚、廁設計便被保留下來，減低成本開支。



再生木建地台



設計師還把另一間客房與主人套房打通，並把其改裝成衣帽間，由於空間不多，因此設計以簡單實用為主，包括設有兩側高身衣櫃，以及全身鏡，但也在櫃門加上幾何圖案，為衣帽間賦予特色。戶主夫婦希望睡房有「家的感覺」，設計師便把暖色要素加入其中，就如米黃色的牆身，牆上亦加上零散的幾何飾燈作為點綴，配合上下兩邊的滲光效果，令整體感覺更為溫暖。