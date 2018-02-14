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﻿屋苑紛錄用家承接

2018-02-14 列印
■二手市場再錄用家市價承接個案。
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　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原副區域營業經理張鎮邦表示，將軍澳新都城3期4座中層F室，面積626方呎，採三房連套房間隔，獲用家以882萬元承接，呎價14089元，屬市價。據悉，原業主於13年以600萬元購入，帳面獲利282萬元離場。

新都城呎價1.41萬沽

　　世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，鑽石山龍蟠苑B座中層11室，面積426方呎，兩房間隔，以420萬元（居二市場價）承接，呎價9859元。據了解，原業主於86年以29萬元（未補地價）購入，帳面獲利391萬元。

　　祥益高級客戶經理李啟昌表示，屯門居屋兆康苑F座低層1室，面積548方呎，三房間隔，獲區內客垂青，以506萬元（自由市場價）購入，呎價為9234元，屬市價成交。

　　Q房網董事楊永健表示，灣仔興邦大廈中層B室，面積280方呎，屬兩房間隔，望樓景，以475萬元易手，呎價約為16964元。據了解，原業主於14年12月以410萬元購入，帳面獲利65萬元。

溱柏三房850萬易手

　　利嘉閣分區經理黃永全稱，元朗溱柏2座高層E室，面積約821方呎，採三房設計，望樓景，以850萬元獲首置客承接，呎價10353元。據悉，原業主於13年11月，以約605.2萬元購入，帳面獲利約244.8萬元。

　　美聯營業經理廖煜榮表示，元朗加州花園翠柏路單號屋，面積967方呎，附連花園，獲一名外區換樓客以約1020萬元承接，呎價10548元，據了解，原業主於10年以約480萬元購入，帳面獲利約540萬元。
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