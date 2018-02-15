﻿屋苑錄首置客市價承接

兆康苑兩房428萬沽
中原市務經理唐啟樂表示，東涌昇薈10座低層D室成交，面積434方呎，1房間隔，望泳池景，剛以630萬元沽出，呎價14516元，屬市價，原業主則於13年以350.8萬元一手購入，現沽貨帳面獲利279.2萬元。
世紀21奇豐高級分行經理李仕明表示，大圍名城1座中層SB室，面積785方呎，3房間隔，望山景，獲外區客以1300萬元承接，呎價16561元。原業主於10年4月以737萬元購入，帳面獲利563萬元離場。
香港置業首席聯席董事陳俊偉表示，將軍澳富寧花園5座高層A室，面積495方呎，2房間隔，望開揚景，議價後以575萬元售出，呎價11616元。
日出康城呎價1.11萬
美聯聯席區域經理謝建業表示，將軍澳日出康城領凱9座右翼低層B室，面積835方呎，屬3房間隔，成交價約930萬元，呎價11138元，據了解，原業主於11年斥資617.8萬元承接，是次轉手帳面獲利約312.2萬元。
利嘉閣分行經理朱子華稱，元朗尚悅13座中層C室，面積約424方呎，為兩房間隔，望內園景，以535萬元連租約易主，呎價12618元，據了解，原業主於13年1月，以約375萬元購入物業，現成功轉售，帳面獲利160萬元。