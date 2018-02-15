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﻿愉景新城呎租31.5元

2018-02-15 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，荃灣愉景新城12座低層F室，面積約650方呎，租金約2.05萬元，呎租約31.5元，據了解，新租客為外區客，業主於10年11月以約390萬元購入，按上述月租計，業主可享租金回報約6.3厘。

　　祥益高級客戶經理古文彬表示，屯門豫豐花園3座高層B室，面積450方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以月租1.08萬元承租，呎租為24元。

　　中原高級區域營業經理吳妙粧表示，啟德1號(I)2座中層H室，面積376方呎，採1房間隔，享開揚景，剛以13800元租出，呎租36.7元。新租客為醫護人員，據悉，業主於16年9月以約580萬元買入單位，現成功租出單位，可享2.9厘租金回報。
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