﻿嘉逸居亮麗大廳通透明亮 外望翠綠樹景

嘉逸居坐落東山臺15號，依山而建，毗鄰司徒拔道；享半山清幽之餘，又具通勤之便。物業僅高4層，是次為大家走訪其中一個低層C室，採3房連1套房間隔，景觀開揚，望翠綠樹景。



位於東半山東山臺15號的嘉逸居，處於司徒拔道分支山路，於1994年入伙，樓齡約24年，共提供12個單位，屬低密度的住宅區，私隱度高。物業被群山環抱，空氣清新怡人；區內設有多項康樂設施，如司徒拔道花園及休憩處等，提供廣闊的戶外空間。



三房一套設計



此外，大廈位處港島區，所屬香港區12號校網，提供多所中小學校，包括瑪利曼小學。大廈附近有巴士及專線小巴站，往返港島市區，交通方便。



是次走訪嘉逸居低層3房單位，客飯兩廳涇渭分明，皆高曠寬敞，呈長方形。大廳裝備現代摩登，天花裝有燈槽，滲出暖暖柔光，淺色木地板襯有米色牆身，配以紅色沙發，前置淺色木製電視機櫃和白色儲物櫃，舒適和諧。客廳末端設有偌大橫窗，外望可見翠綠樹景，開揚光猛。



四正飯廳位於客廳旁，由走廊分開兩邊。一邊設層架和儲物櫃於牆身，放有裝飾品以點綴；另一邊則闢為開放式廚房，空間闊落，有多組廚櫃，且烹飪設備一應俱全，可容多人同時下廚；前方放置白色餐桌及餐椅，整體素雅清新。開放式的設計，可增強空間感，使大廳通透開揚。



主人套房四方寬廣，粉紅色特色牆襯以淺色木地板。置大型雙人牀後，活動空間仍綽綽有餘，更可於大牀左右兩端放置牀頭櫃，房內又設有大型衣櫃和梳妝枱。其餘房間同樣寬敞，可置雙人牀和多件家具。浴室裝潢時尚，保養良好，買家毋須大花金錢翻新。