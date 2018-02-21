﻿西貢豪宅成交量平穩 議價空間收窄

近月西貢睇樓成交量平穩，部份入市者是新盤向隅客，1月份暫約10宗二手成交。其中區內指標豪宅匡湖居1月錄得4宗成交，有單號屋放盤更隨升市而加價發售，2個月加約200萬元，近期以2600萬元成交。



美聯物業客戶經理林莊姿表示，各區新盤銷情理想，加上股市暢旺，刺激觀望多時的買家睇樓及入市意欲。特別是西貢豪宅新盤傲瀧銷路不俗，已售出超過210個單位，呎價約15000至53000元，此外，該盤於上月公佈新一輪推售，其中有4房雙套房連天台特色單位，呎價逾7萬元。呎價與西貢區內主要二手盤有所差距，所以亦有不少買家轉投區內二手市場。



匡湖居放盤兩個月2600萬沽



以二手洋房統計，西貢區於1月份暫錄約10宗成交，以匡湖居交投相對活躍，錄得4宗成交，當中3宗屬海景洋房，平均實用呎價約21500元。林莊姿指出，有外區換樓客近期以2600萬元，購入C段單號屋，洋房實用面積1371方呎，附900多方呎花園和400方呎天台，外望街景，實用呎價18964元。據悉，業主曾斥200萬元裝修大宅，現連部份傢俬出售。大宅於去年11月上旬放售，原開價2480萬元，後加價至2680萬元，放盤約2個月，議價80萬元易手。



立德台呎價1.7萬



匡湖居交投向來不多，平均每月錄1宗成交，最近A段雙號屋放盤半年終售出，實用面積1185方呎，望海景，以2900萬元易手，實呎價約24473元。現時匡湖居共有約30多座洋房放賣實盤，向馬路的洋房叫價由2600萬元起，望白沙灣海景洋房入場費約3000萬元，若連船位則由4600萬元起。



另外，盈嘉置業客戶經理楊為強補充，鄰近匡湖居的立德台規模較少，買賣交投疏落，最近1宗成交錄於2017年1月，為E段雙號屋，實用面積1500方呎，以2550萬元沽出，實用呎價17000元。屋苑現時有7座洋房放賣，大部份連有租約，僅有E段雙號屋交吉可睇樓，實用面積1481方呎，現以3200萬元放售，實呎價21607元。



御花園連錄三宗成交



世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，樓市小陽春提前來臨，股市創新高，令向來慢熱的西貢區交投持續，成交量明顯較去年12月多出1倍。以洋房屋苑御花園為例，近2個月連環錄得3宗成交，平均實用呎價12300元，新近錄單號屋成交，實用面積1234方呎，以1556萬元獲承接，實用呎價約12609元，由於大宅附有裝修，故造價較高，近期屋苑有同類洋房以1445萬元成交。