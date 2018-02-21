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﻿名城三房月租2.5萬

2018-02-21 列印
  二手再錄市價租務個案，中原副分區營業經理周偉航表示，大圍名城1座中層SB室，面積785方呎，3房連套房間隔，以2.5萬元租出，呎租31.8元。業主於13年以878萬元購入單位，是次租出單位可享3.4厘租金回報。

　　利嘉閣分行經理史家樑稱，奧運站浪澄灣6座高層E室，面積約551方呎，採兩房設計，以2.65萬元獲承租，呎租約48.1元，據了解，業主於07年10月，以約508.3萬元買入單位，現租出可享回報約6.3厘。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣碧海藍天3座低層C室，面積494方呎，兩房間隔，望園景，議價後以1.68萬元租出，呎租約34元，據悉，業主於11年4月以約402萬元購入上述單位，租金回報約5厘。
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