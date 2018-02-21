﻿名城三房月租2.5萬

美國總統特朗普上任之前，他的公司有份主辦一九九六至二○一五年共二十屆環球小姐選美盛會。一些曾經參選的佳麗大爆內幕，指特朗普是根據候選佳麗所屬國家和地區與他的生意關係或未來的合作機會，親自挑選佳麗進入總決賽角逐后冠。 據《紐約客》（New Yorker）雜誌報道，進行綵排時，特朗普會與各候選佳麗見面，寫下各佳麗的資料和他對她們的觀感。只有那些他感興趣的佳麗，才有機會打入總決賽。二○一三年環姐選美，負責決定決賽入圍人選的初審評判稱，有些出線決賽的候選佳麗，並非評判選出來的。 其中一位初審評判說：「他（特朗普）叫我們評判之間不要告訴其他人他投了哪些佳麗。我感到很震驚，不知...

2018-02-21