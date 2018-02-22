﻿屋苑錄用家市價承接

利嘉閣助理分區經理鮑允中稱，九龍灣淘大花園N座中層4室，面積約368方呎，為兩房間隔，成交價600萬元，呎價16304元，據了解，原業主於10年2月，以約200萬元購入物業，現轉手帳面獲利約400萬元。
尚悅呎價1.01萬
中原分區營業經理王勤學表示，元朗尚悅11座中層K室，面積743方呎，3房連套房間隔，以755萬元沽出，呎價10162元。原業主於15年2月以687萬元買入單位，現沽貨帳面獲利68萬元。
美聯高級營業經理杜彼德表示，荔枝角美孚新邨百老滙街57號低層D室，面積657方呎，屬3房間隔，望內園景，獲外區客垂青，以約760萬元購入，呎價11568元。
祥益高級區域經理黃慶德表示，新屯門中心6座高層E室，面積597方呎，3房設計，獲買家以638萬元購入作換樓之用，呎價為10687元，屬市場價成交。
利嘉閣分區經理黃永全稱，元朗溱柏1座低層D室，面積約956方呎，採3房間隔，望山景，獲首置客以950萬元購入，呎價9937元。據悉，原業主於15年1月，以約840.4萬元買入上述單位，帳面獲利約109.6萬元。
美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳新寶城2座高層E室，面積434方呎，屬2房間隔，景觀開揚，獲同區上車客斥資約675萬元承接，折呎價15553元。