  • 2018年2月22日 星期四
  • 15º
  • 87%
熱門： 流感九巴吳國際仇志強廉潔指數

日報新聞 > 地產

﻿大埔嵐山呎租44.9元

2018-02-22 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原資深區域營業經理方翰達表示，大埔嵐山7座中層D室，面積196方呎，開放式間隔，以8800元租出，呎租44.9元，新租客為單身人士，據悉，業主於15年2月以196萬元購入單位，是次租出單位料可享約5.4厘租金回報。

　　祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊美湖居1座高層F室，面積441方呎，兩房間隔，以1.1萬元「即睇即租」，呎租為24.9元。

　　中原分區經理周偉航表示，火炭御龍山10座中層C室，面積776方呎，3房連套房間隔，以28000元租出，呎租36.1元。

　　世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，清水灣相思灣村單號屋，建築面積2100方呎，望部份海景，以4.5萬元租出，呎租21.4元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd